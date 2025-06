Número de vagas CLT ocupadas bate recorde em maio, divulga IBGE

Dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE mostram que o mercado de trabalho está aquecido. A taxa de desemprego caiu no mês de maio e o número de vagas ocupadas com carteira assinada bateu recorde no período. A taxa de desemprego caiu para 6,2% no trimestre encerrado em maio. Em fevereiro, estava em 6,8%. O número de brasileiros com carteira assinada no setor privado bateu recorde e chegou a 39,8 milhões de pessoas. A taxa de desemprego alcançou o menor patamar registrado para o período desde o início da série histórica, em 2012. Para economistas, a mercado de trabalho aquecido é resultado de uma economia fortalecida, apesar dos juros altos.



