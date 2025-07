Números do Caged refletem no mercado financeiro e dólar fecha em queda nesta segunda (30)

O Brasil gerou quase 150 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Os números são do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criados 148.900 postos. No acumulado do ano, são mais de 1 milhão de novas vagas, um crescimento acima de 2%. Os setores que mais geraram empregos foram serviços e comércio. Os números refletiram no mercado financeiro. O dólar fechou em queda na menor cotação em nove meses. A moeda americana caiu 0,88% e fechou a R$ 5,43.



