Nunes Marques pede mais tempo para analisar validade das decisões da Lava Jato contra Palocci

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, solicitou mais tempo para avaliar a validade das decisões da operação Lava Jato referentes ao ex-ministro Antonio Palocci, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento estava empatado na Segunda Turma do STF, com os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votando pela anulação das condenações, e Edson Fachin e André Mendonça a favor de sua validade. Com o pedido de vista, Nunes Marques terá 90 dias para devolver o caso à pauta do tribunal.



