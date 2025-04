OAB quer ampliar combate ao golpe do falso advogado em todo o país

A OAB de São Paulo quer ampliar a força tarefa de combate à fraude do advogado falso para todo o país. O objetivo é combater criminosos que se passam por profissionais do direito para enganar quem têm processos na Justiça. De acordo com a OAB de São Paulo, de fevereiro até o momento atual, foram registrados 1.630 casos de advogados que tiveram a identidade usada em fraudes. A Ordem quer ampliar a força tarefa para todo o país.



