Obra em Cotia (SP) é embargada pela Justiça após denúncias de irregularidades

Uma obra na cidade de Cotia (SP) foi embargada pela Justiça após denúncias de moradores sobre a derrubada da vegetação nativa e o impacto nas residências. A Primeira Vara Cível considerou crítico o risco de queda do muro entre a construção e as casas vizinhas. A empresa responsável já enfrentou problemas legais em outras cidades. A Prefeitura afirmou que não há irregularidade na construção, e que seguiu os trâmites legais para aprovação do projeto.