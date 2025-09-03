Onça-pintada é flagrada em momento de 'descanso' em unidade de conservação da Mata Atlântica

Uma onça-pintada foi flagrada em um momento de "descanso" em uma unidade de conservação da Mata Atlântica, em São Paulo. O animal tem cerca de 15 anos. Segundo a Fundação Florestal, o comportamento filmado é típico de marcação de território. A espécie é o maior felino do continente americano e está ameaçada de extinção no Brasil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!