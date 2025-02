Onda de calor extremo: Sudeste é a região com as maiores temperaturas nesta segunda (17)

O Sudeste foi a região mais quente do Brasil nesta segunda (17). No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 40°C, a maior em 11 anos. A cidade entrou no nível 4 de calor, em uma escala que vai até 5. A prefeitura recomendou que as pessoas evitem o banho de sol e abriu pontos de resfriamento. A capital paulista também registrou recorde no verão, com 34°C.



