ONU lança campanha para reduzir mortes no trânsito do Brasil

Nas Américas, não há país com mais mortalidade no trânsito que o Brasil. Para mudar esse cenário, a ONU lançou, em São Paulo, uma campanha. A meta é reduzir pela metade o número de vítimas até 2030. A campanha com mensagens de conscientização será veiculada em relógios de rua e painéis digitais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (DF).



