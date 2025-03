Operação da PF prende integrante de grupo que levava brasileiros clandestinamente para os EUA

Uma operação da Polícia Federal prendeu integrantes de um grupo criminoso que levava brasileiros clandestinamente para os Estados Unidos. Os mandados foram cumpridos no Maranhão e em outros quatro estados. Um suspeito foi preso em Boston (EUA) e um outro em São Raimundo das Mangabeiras, interior do Maranhão. Segundo as investigações, o grupo criminoso fazia a travessia ilegal dos brasileiros pelas rotas na América Central.