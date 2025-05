Operação da polícia para prender traficante no RJ faz escola e unidades de saúde fecharem

Uma escola e três unidades de saúde tiveram que fechar, nesta segunda-feira (05), durante uma operação da polícia para prender um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. A ação aconteceu depois que criminosos foram flagrados ostentando fuzis em um baile funk, no Complexo da Maré, na Zona Norte. A região é controlada por Jorge Luiz Moura Barbosa, o “Alvarenga”, chefe do tráfico. Segundo a polícia, ele é conhecido por promover bailes funks para aumentar as vendas de drogas.



