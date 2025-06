Operação do exército israelense resgata corpos de reféns sequestrados pelo Hamas

Uma operação do exército israelense resgatou os corpos de dois reféns que foram sequestrados há mais de um ano e meio pelo grupo terrorista Hamas. O governo americano elogiou a ação do exército israelense e pressionou o Hamas a aceitar os termos de cessar-fogo. Depois da ação de hoje (5), ainda há 56 reféns mantidos sob o poder do grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza. O governo israelense acredita que 23 estejam vivos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parabenizou os militares e disse que Israel continuará as operações no território palestino até resgatar todos os sequestrados.



