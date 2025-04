Operação na Faixa de Gaza encontra um dos terroristas responsáveis pelo sequestro da família Bibas

Uma operação na Faixa de Gaza encontrou um dos terroristas responsáveis pelo sequestro da família Bibas. A mãe e os dois filhos foram mortos no território palestino. As ações militares de Israel servem para expandir uma área de segurança para encontrar reféns, no norte de Gaza. O governo acredita que pelo menos 24, de 59 reféns, estão vivos. As Forças Armadas tentam resgatar os reféns, já que não houve avanço nas negociações para um novo cessar-fogo. Em uma das ações, o vice-comandante do Hamas foi morto.



