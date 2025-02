Operação prende dez traficantes do Espírito Santo que se escondiam em comunidades do Rio

A polícia prendeu dez pessoas em uma operação contra traficantes do Espírito Santo, que se esconderam em comunidades do Rio de Janeiro. Agentes cercaram o Complexo da Maré, ao passo que criminosos atearam fogo a objetos na rua para dificultar o acesso. Houve intensa troca de tiros. O grupo era responsável por chefiar o tráfico e por extorquir dinheiro de prestadores de serviços em comunidades capixabas, cobrando taxas para distribuição de internet, água e gás. As cobranças chegavam a R$ 10 mil por mês.