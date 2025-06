Oposição marca reunião com Motta para tentar colocar em votação PL que impede o aumento do IOF

Líderes da oposição vão se reunir nesta quarta-feira (18) com o presidente da Câmara dos Deputados para tentar colocar em votação o projeto de lei que impede o aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras. O requerimento que prevê votação em plenário, sem passar por comissões especiais, foi aprovado ontem à noite (16). O placar foi de 346 votos a favor e 97 contra. Ainda não há previsão de quando a proposta vai ser votada. O governo quer elevar impostos para cumprir a meta fiscal, mas enfrenta resistência no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Motta, declarou que não há clima favorável na casa para autorizar o aumento da carga tributária e cobrou do governo cortes de gastos.



