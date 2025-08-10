Oposição quer levar ao plenário da Câmara PEC que acaba com o foro privilegiado para parlamentares

A oposição quer levar ao plenário da Câmara dos Deputados, na semana que vem, o projeto que acaba com o foro privilegiado para parlamentares. Uma lista com 14 deputados foi encaminhada pelo presidente da Câmara à Corregedoria da casa, depois do bloqueio do plenário. Se promulgada, a PEC pode ser usada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar tirar do STF as investigações contra ele. br>

