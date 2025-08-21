Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS

A oposição surpreendeu o governo e definiu os principais cargos da CPI mista do INSS. Apesar da tradição, os nomes indicados pelos presidentes das duas casas não foram escolhidos. Por 17 votos a 14, o senador Carlos Viana foi eleito presidente da comissão que vai investigar as fraudes em descontos nas aposentadorias e benefícios do INSS.



