Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS

Apesar da tradição, os nomes indicados pelos presidentes das duas casas não foram escolhidos

JR na TV|Do R7

A oposição surpreendeu o governo e definiu os principais cargos da CPI mista do INSS. Apesar da tradição, os nomes indicados pelos presidentes das duas casas não foram escolhidos. Por 17 votos a 14, o senador Carlos Viana foi eleito presidente da comissão que vai investigar as fraudes em descontos nas aposentadorias e benefícios do INSS.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CGU (Controladoria-Geral da União)
  • CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • Pensionistas
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • Política
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Senador

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.