Oposicionista alega fraude e joga tinta em líder eleitoral da Geórgia

Na Geórgia, país da Europa Oriental, um parlamentar deu um banho de tinta no chefe da comissão eleitoral do país. A confusão começou durante o anúncio oficial do resultado das eleições, realizadas em outubro. O integrante do partido derrotado se aproximou da mesa e lançou um copo de tinta no chefe da comissão eleitoral. O partido que está no poder foi reeleito com 54% dos votos; a oposição não aceita o resultado e alega que houve fraude na votação.