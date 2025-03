Orçamento de 2025, aprovado com três meses de atraso pelo Congresso, aguarda sanção de Lula

O Congresso aprovou o Orçamento para 2025 com três meses de atraso. Agora, o texto segue para sanção do presidente Lula, que deve analisá-lo após retornar de sua viagem ao Japão. Entre os destaques do orçamento, está a possibilidade de o governo remanejar até 30% dos recursos, além de 25% do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). No entanto, o programa Pé de Meia, uma proposta de auxílio financeiro para jovens, ficou de fora do texto aprovado.



