Organizadores cogitam exigir atestado em corridas de rua após alta de atendimentos médicos

O mal-estar sofrido pelo cantor Bell Marques durante uma corrida de rua chamou a atenção para a falta de exigência de atestado médico para esse tipo de prova. Próximo à linha de chegada, o cantor, de 72 anos, precisou ser amparado por familiares. Mesmo assim, ele conseguiu terminar o percurso. Agora, os organizadores planejam pedir o documento aos participantes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!