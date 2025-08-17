Logo R7.com
Organizadores cogitam exigir atestado em corridas de rua após alta de atendimentos médicos

Mal-estar sofrido pelo cantor Bell Marques durante uma corrida chamou a atenção para a falta de exigência de atestado médico

JR na TV|Do R7

O mal-estar sofrido pelo cantor Bell Marques durante uma corrida de rua chamou a atenção para a falta de exigência de atestado médico para esse tipo de prova. Próximo à linha de chegada, o cantor, de 72 anos, precisou ser amparado por familiares. Mesmo assim, ele conseguiu terminar o percurso. Agora, os organizadores planejam pedir o documento aos participantes.

