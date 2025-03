Ovos de Páscoa chegam mais caros aos mercados; alta deve-se ao dólar e à safra de cacau

Os ovos de chocolate, símbolo da Páscoa, estão em média 14% mais caros em relação ao ano passado, um aumento três vezes maior que a inflação dos últimos 12 meses. Além dos chocolates, produtos típicos da ceia, como azeite, bacalhau e vinho, também subiram, com uma alta média de 12,5%. O dólar valorizado e problemas na safra de cacau, parte importada, são os principais responsáveis pelo reajuste. Apesar dos preços elevados, os supermercados esperam um crescimento de 12% nas vendas, impulsionado pela melhora na renda e no emprego. Para atrair os consumidores, as redes estão investindo em brindes, embalagens chamativas e melhores condições de pagamento.



