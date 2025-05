Países suspendem importação de carne de aves do Brasil após casos de gripe aviária no RS

Três países suspenderam a importação de carne de aves do Brasil, depois da confirmação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul: Albânia, Namíbia e Índia. Ao todo, 41 países já adotaram algum tipo de restrição, 23 países suspenderam toda a importação do produto brasileiro e 16 pararam de comprar carnes de aves produzidas no Rio Grande do Sul. 17 focos suspeitos de contaminação estão sendo investigados no Brasil.



