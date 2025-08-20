Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no Corinthians

O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no maior rival. Carlos Miguel tem 26 anos e 2,04m de altura. O jogador assinou com o Verdão até 2030. O clube pagou cerca de R$ 35 milhões ao Nottingham Forest. Antes de jogar na Inglaterra, o goleiro era titular do Corinthians. No Rio, o Vasco anunciou o atacante Andrés Gómez, de 22 anos. Ele chega por empréstimo do Rennes, da França, até o meio do ano que vem. O colombiano é o 10º reforço do clube no ano.



