Papa Francisco é enterrado em Roma, na Itália, neste sábado (26)

O Papa Francisco foi enterrado, em Roma, na Itália, neste sábado (26). Ele foi sepultado em uma cerimônia privada no centro da capital italiana. Delegações de cerca de 130 países participaram do funeral do Papa Francisco no Vaticano, incluindo mais de 50 chefes de Estado. Entre eles, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente Lula e o argentino Javier Milei também marcaram presença.



