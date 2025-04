Pará se torna uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas na região amazônica

O estado do Pará é uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas na região amazônica. Um avião que saiu do Peru e não tinha autorização para entrar no espaço aéreo brasileiro foi interceptado pela FAB. Duas pessoas foram presas. No vídeo, ainda é possível ver a fumaça na aeronave. Os pacotes com drogas, com 51 quilos de skunk, ficaram entre os destroços. Em outra ação, 200 quilos de cocaína e skunk, além de dois fuzis, foram encontrados dentro de uma embarcação no Rio Amazonas. Uma pessoa morreu no confronto com a polícia outro suspeito fugiu.



