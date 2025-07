Parentes de reféns do Hamas pedem ao governo de Israel acordo para grande libertação

Em Israel, parentes de sequestrados pedem ao governo um acordo para libertar todos os reféns de uma só vez. Os familiares dos reféns querem a libertação de todos os sequestrados e a devolução dos corpos que estão em poder do Hamas. A expectativa é que pelo menos 20 pessoas ainda estejam vivas. O apelo é para que o governo não aceite acordos parciais. Segundo a última proposta, o cessar-fogo teria duração de dois meses, e o Hamas libertaria dez reféns e entregaria 18 corpos. Segundo agências de notícias árabes, o Hamas está satisfeito com os termos do acordo.



