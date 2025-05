Parlamento alemão confirma Friedrich Merz como novo chanceler do país

O parlamento da Alemanha confirmou nesta terça-feira (06) Friedrich Merz como novo chanceler do país. A vitória foi marcada por uma derrota para o novo governo. A eleição precisou de dois turnos para ser definida. Na primeira votação, Merz recebeu menos votos do que precisava, apesar de liderar a coalização que tem mais do que o número de votos necessários. Isso não acontecia na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Horas depois, em segunda votação, o líder conservador garantiu o número de votos para o cargo equivalente a primeiro-ministro. Ao ser eleito, o novo chanceler da maior economia da Europa declarou apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.



