Parlamento de Israel decide banir funcionários da ONU que trabalham com refugiados palestinos

Em Israel, o parlamento decidiu banir os funcionários da ONU que trabalham com refugiados depois de denúncias de envolvimento com terroristas. A agência classificou a decisão de ultrajante. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que no ataque ao Irã foram atingidos alvos militares usados por terroristas. O Irã disse que vai responder aos ataques. Nesta segunda (28), o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir a crise no Oriente Médio. Nenhuma resolução foi aprovada.