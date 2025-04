Libertar os reféns não é do interesse prático dos terroristas do Hamas, diz professor

Israel reforçou a presença militar na fronteira com a Faixa de Gaza e manteve o bloqueio à entrada de ajuda humanitária. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (18), o internacionalista Igor Lucena afirma que "os líderes do Hamas estão procurando uma maneira de sair" do conflito.



Segundo Lucena, a partir do momento em que todos os reféns forem libertados , o grupo terrorista perde qualquer tipo de vantagem sobre o Estado israelense. “Não é do interesse prático do Hamas” que o cessar-fogo aconteça justamente por esse motivo. Diante disso, Israel avança com suas prioridades: resgatar os sequestrados e capturar os líderes extremistas .



O especialista também alerta para os riscos de uma nova diáspora, diante da situação de insegurança política. “É um conflito militar que, em breve, pode se tornar um conflito humanitário em toda a região do mundo árabe”, afirma.