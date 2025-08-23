Logo R7.com
Pás de turbina eólica se soltam após motor pegar fogo no interior do Ceará

O flagrante foi registrado por moradores de Aracati, a 155 km de Fortaleza

JR na TV|Do R7

No litoral do Ceará, as pás de uma turbina eólica se soltaram depois do motor pegar fogo. O flagrante foi registrado por moradores de Aracati, a 155 km de Fortaleza. O parque eólico fica perto de uma comunidade. O incêndio na torre começou durante a tarde e não deixou feridos. As causas do incêndio são investigadas. Cada pá desse tipo de turbina tem em média 80 metros e pesa mais de 20 toneladas.

