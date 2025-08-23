Pás de turbina eólica se soltam após motor pegar fogo no interior do Ceará

No litoral do Ceará, as pás de uma turbina eólica se soltaram depois do motor pegar fogo. O flagrante foi registrado por moradores de Aracati, a 155 km de Fortaleza. O parque eólico fica perto de uma comunidade. O incêndio na torre começou durante a tarde e não deixou feridos. As causas do incêndio são investigadas. Cada pá desse tipo de turbina tem em média 80 metros e pesa mais de 20 toneladas.



