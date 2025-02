PEC para acabar com escala 6x1 da jornada de trabalho é protocolada na Câmara dos Deputados

Foi protocolada na Câmara dos Deputados uma Proposta de Emenda à Constituição para acabar com a escala seis por um da jornada de trabalho. A proposta é de autoria da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, e tem as assinaturas de 234 parlamentares, 63 a mais do que o mínimo exigido. Confira.



