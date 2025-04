Pedro Lucas, do União Brasil, recusa o convite para assumir o Ministério das Comunicações

O deputado Pedro Lucas, do União Brasil, recusou o convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério das Comunicações. A notícia foi confirmada após uma reunião entre ele, o presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O parlamentar recusou o cargo no governo 12 dias após o nome dele ter sido anunciado pela ministra Gleisi Hoffmann. Agora, o governo vai precisar definir um novo ministro e se a função continuará com um indicado do União Brasil.



