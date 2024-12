O Corinthians joga neste momento contra o Bahia, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão busca a oitava vitória seguida no campeonato. Se vencer, o Corinthians fica perto da vaga para a Libertadores. A partida está no intervalo. O Timão ganha de 2 a 0 com gols de Memphis Depay e Yuri Alberto.