Pelo menos uma pessoa morre durante enchentes na Itália

Pelo menos uma pessoa morreu durante as enchentes que atingem a Itália. Um trecho de uma rodovia cedeu e um carro caiu numa cratera. O motorista conseguiu escapar. Na província de Bolonha, os bombeiros precisaram de um helicóptero para resgatar um bebê de três meses. As equipes mantêm as operações de socorro. Mais de mil pessoas tiveram que abandonar as casas por conta dos transbordamentos de rios no sul do país.