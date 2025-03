Pequeno para a demanda, porto de Santos pode ganhar megaterminal que aumentará em 50% a capacidade

O Porto de Santos (SP), o principal do país, não é mais capaz de absorver a demanda, segundo especialistas. Audiências públicas já são feitas para a construção de um megaterminal, que deve aumentar em 50% a capacidade de operação. O maior leilão da história portuária do país está em fase de audiências públicas e já traz desafios, principalmente no que se refere aos acessos de caminhões a cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!