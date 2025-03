Período de Carnaval termina com mais de mil acidentes e 83 mortes em rodovias federais do Brasil

Durante o Carnaval, foram registrados 1.150 acidentes em rodovias federais em todo o país. 83 pessoas morreram. Dentre as vítimas, está um motorista, de 58 anos, que dirigia um caminhão carregado com soja que caiu da ponte do Rio Claro, em Goiás. Ainda assim, a Polícia Rodoviária Federal constatou que o número de mortes no feriado caiu mais de 5%, em relação ao Carnaval do ano passado.



