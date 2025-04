Pesquisa aponta que 38% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de crime virtual

Uma pesquisa revela que 38% dos brasileiros já foram vítimas de crimes virtuais. José Luiz teve o e-mail invadido e perdeu quase R$ 15 mil após transferências não autorizadas via PIX. As fraudes mais comuns incluem clonagem de cartão e falsas mensagens pedindo dinheiro. Especialistas recomendam ocultar o código de segurança que fica impresso no cartão e usar sempre a versão digital para compras pela internet. Além disso, é importante estar atento às falsas centrais telefônicas e mensagens de SMS com links suspeitos.



