Pesquisa encomendada pela RECORD mostra intenções de votos para a presidência da República em 2026

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data encomendada pela RECORD mostra as intenções de votos para a presidência da República, no ano que vem. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os candidatos numa eventual disputa, Lula aparece com 42%, Tarcísio de Freitas (40%), Romeu Zema (4%), Renan Santos (2%). Nulos e brancos somam 7%. Não sabem ou não responderam, 5%. No segundo cenário estimulado, Lula lidera com 43%, Michele Bolsonaro (37%), Romeu Zema (5%), Renan Santos (2%). Nulos e brancos somam 8%. Não sabem ou não responderam, 5%. No terceiro cenário estimulado, Lula tem 43%, empatado com Jair Bolsonaro. Romeu Zema (4%), Renan Santos (1%). Nulos e brancos somam 6%. Não sabem ou não responderam, 3%. Em outra pesquisa estimulada, Lula tem 42%, Jair Bolsonaro (39%), Michel Temer (11%). Nulos e brancos (5%). Não sabem ou não responderam (3%). Em cenário com outros candidatos, Lula lidera com 45%. Ratinho Junior tem 21%, Romeu Zema (10%), Ronaldo Caiado (4%), Renan Santos (2%). Nulos e brancos somam 8%. Não sabem ou não responderam, 10%. Foram ouvidas 2500 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.