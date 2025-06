Pesquisa mostra ausência de chefes e ajudantes de cozinha no mercado

Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que 81% dos empresários, no país, disseram ter muita dificuldade para contratar cozinheiro e auxiliar de cozinha. Funções como sushiman, em restaurantes japoneses, e churrasqueiro também estão escassas. Os principais motivos são falta de qualificação profissional e falta de interesse nas vagas. O mesmo levantamento mostrou que a média salarial dos trabalhadores do setor caiu no comparativo anual.



