Pesquisa mostra Igor Normando com 60% das intenções de voto em Belém (PA); Éder Mauro tem 35%

O Instituto Realtime Big Data divulgou uma pesquisa sobre as intenções de voto para o segundo turno em Belém, no Pará. Na pesquisa estimulada, com o nome do candidato apresentado ao eleitor, Igor Normando, do MDB, tem 60% das intenções de voto. Já o delegado Éder Mauro, do PL, aparece com 35%.