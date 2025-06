Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina a partir desta terça (3)

A Petrobras anunciou redução de 5,6% no preço da gasolina a partir de terça-feira (3) nas distribuidoras. Mas a queda do preço nas bombas não é automática e depende da margem de lucro na cadeia de distribuição. O litro vai ficar R$ 0,17 mais barato para as distribuidoras. Já nas bombas, a estimativa é de que a redução seja de R$ 0,12 por litro.



