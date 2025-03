Petrobras: funcionários aprovam paralisação de 24 horas

Os funcionários da Petrobras aprovaram em Assembleia uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira (26). A categoria protesta contra a decisão da empresa de aumentar a carga de trabalho presencial e reduzir o pagamento adicional ao salário base. Em resposta, a Petrobras afirmou que mantém diálogo com os sindicatos sobre ajustes no modelo híbrido de trabalho, anunciou a contratação de novos empregados e garantiu que cumprirá integralmente o acordo de participação nos lucros e resultados.



