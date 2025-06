PF abre novas bases na Amazônia e no Pantanal para combater incêndios

A Polícia Federal abriu nesta quarta-feira (25) duas novas bases, na Amazônia e no Pantanal, como parte da operação de combate aos incêndios nesta época do ano. Os agentes levantam drones nas áreas devastadas pelo fogo como parte das investigações que buscam encontrar os responsáveis pelos incêndios na Floresta Amazônica e no Pantanal. O aumento de casos coincide com o crescimento do território atingido pelos incêndios. De acordo com o relatório anual do fogo, do MapBiomas, em 2024 cerca de 30 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo em todo o país. É uma área equivalente a todo o território da Itália.



