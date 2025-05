PF apreende carros de luxo que pertenceriam ao empresário conhecido como Careca do INSS

A Polícia Federal apreendeu carros de luxo que seriam do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Ele é apontado como principal operador do esquema de fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas. O valor de todos os carros apreendidos passa de R$ 3,2 milhões. A suspeita é que tenham sido comprados com o dinheiro desviado do esquema de fraude no INSS. A PF apura "possível prática dos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional". De acordo com as investigações, o esquema era possível porque Antônio Carlos atuava como intermediário entre as associações e funcionários do INSS. Se condenado, ele pode pegar até 21 anos de prisão.



