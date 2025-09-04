PF identifica que PCC usava postos de combustíveis para lavar dinheiro no tráfico no Paraná

A Polícia Federal identificou que a maior facção criminosa do país usava postos de combustíveis para lavar dinheiro no tráfico de drogas no Paraná. Enquanto os sócios das empresas tinham faturamento milionário, pessoas usadas como laranjas recebiam salários de R$ 1.500. Uma denúncia apontou que o PCC injetava dinheiro do tráfico internacional de drogas em postos de Curitiba. Cerca de 95% dos valores eram lavados.

O esquema contava com a participação de Daniel Lopes, condenado por tráfico, e da esposa dele. Segundo a investigação da Polícia Federal, os dois tinham uma vida de luxo e um patrimônio de R$ 34 milhões. A PF apurou que a empresa do casal saiu de um faturamento nulo em agosto de 2020 para um lucro de R$ 2,79 bilhões em 2021. Confira o caso.