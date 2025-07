PF ouve advogado, ex-advogado e assessor de Bolsonaro em inquérito que apura os atos de 8 de janeiro

A Polícia Federal ouviu, hoje (1º), o advogado, o ex-advogado e o ex-assessor de Jair Bolsonaro, investigados por suposta tentativa de obstrução no inquérito que apura a tentativa de golpe. Eles teriam tentado entrar em contato com parentes do tenente-coronel Mauro Cid, durante o processo de delação premiada. O coronel Câmara está preso preventivamente, em Brasília, e também foi ouvido pela Polícia Federal. Ele é acusado, pelo STF, de tentar obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe.



