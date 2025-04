PF prende colombiano suspeito de matar torcedor em Porto Alegre (RS) para vingar outra morte

A Polícia Federal prendeu um torcedor colombiano, suspeito de envolvimento na briga que culminou na morte de duas pessoas, em Porto Alegre (RS). Eles torciam para o Atlético Nacional e estavam no Brasil para assistir ao jogo contra o Internacional, pela Libertadores. As imagens das câmeras de monitoramento ajudaram a identificar Jeferson Hernando Pamplona, de 33 anos. Ele é um dos suspeitos de matar Manuel Velásquez Cartagena. A principal hipótese é vingança. A vítima foi apontada pelo grupo como responsável por esfaquear outro torcedor. Alejandro Zuluaga morreu no local.



