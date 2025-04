PF prende dez pessoas no Pará e no Paraná em operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Federal prendeu dez pessoas no Pará e no Paraná, suspeitas de tráfico de drogas. Duas estão foragidas na Alemanha. De acordo com a polícia, o grupo era responsável pela importação e distribuição de cocaína, crack e maconha. O transporte era feito em fundos falsos de carros de luxo e embarcações, na tentativa de escapar da fiscalização. Em uma das rotas, a droga chegava no Paraná ao sair do Paraguai. Em outra, entrava no Pará pelo rio Amazonas.



