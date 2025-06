PF prende ex-ministro Gilson Machado por suspeita de ajudar Mauro Cid com passaporte português

Gilson Machado, ex-ministro do turismo de Jair Bolsonaro, foi preso pela Polícia Federal suspeito de tentar obter um passaporte português para que Mauro Cid deixasse o Brasil, segundo a Procuradoria-Geral da República. A ideia, de acordo com a investigação, era facilitar a saída do país do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ao chegar em Recife, Gilson afirmou que não fala com Mauro Cid desde dezembro de 2022 e que o passaporte solicitado era para o pai dele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!