PF prende novamente mecânico que quebrou relógio histórico em 8 de janeiro de 2023

A Policia Federal prendeu novamente o mecânico que quebrou um relógio histórico durante as depredações de 8 de janeiro de 2023. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso no interior de Goiás e transferido para Uberlândia (MG). Condenado a 17 anos de prisão pelo STF, o mecânico tinha sido liberado para o semiaberto na quarta-feira (21) pela Justiça mineira.



