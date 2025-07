PF prende quatro pessoas suspeitas de enviar cocaína para a Europa em fundos falsos de malas

Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha é suspeita de enviar cocaína para a Europa em fundo falso de malas. Os mandados começaram a ser cumpridos em cidades do interior paulista, de Goiás e do Espírito Santo. A maior parte dos embarques era feita pelos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de São Paulo, em Guarulhos. Armas e relógios de luxo foram apreendidos. As defesas dos presos não foram encontradas.



